В Удмуртии подросток остался без ногтевой фаланги из-за взрыва петарды в руках

15-летнему подростку оторвало ногтевую фалангу в результате взрыва петарды в руках, это произошло в деревне Головизнин-Язок в Селтинском районе Удмуртии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Согласно данным ведомства, пострадавший зажег фитиль, но не положил бомбочку на безопасное расстояние. «Итог — пиротехника взорвалась в руках и повредила указательный палец правой руки. Врачи диагностировали травматическую ампутацию ногтевой фаланги»,— говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря 10-летний мальчик получил ожог второй степени из-за взрыва петарды в руках. Это произошло в Можге.