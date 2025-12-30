10-летний мальчик пострадал от петард в Удмуртии

29 декабря в Можге 10-летний мальчик получил ожог второй степени от взрыва петарды «бомбочки». Это первый подобный случай за зиму, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии.

«Мама купила “бомбочки” 10-летнему сыну, но запретила пользоваться ими без ее присутствия. Мальчик не послушался, тайком забрал их с собой на улицу. Гуляя с друзьями, он едва успел поджечь петарду, как она моментально разорвалась в руке»,— говорится в сообщении.

Серьезных травм ребенок не получил, после осмотра врачами мальчика отпустили домой.

Владислав Галичанин