В белгородском селе после атаки ВСУ пострадали три человека

В поселке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы. Пострадавшие отказались от госпитализации, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также выбиты окна, повреждены кровли и заборы в 23 частных домах и трех хозпостройках. Одно домовладение частично разрушено. Помимо этого повреждения получили четыре машины и линия электропередачи.

Глава региона выехал на место ЧП вместе с главой Шебекинского округа Андреем Николаевичем Гридневым. Жителям, в чьих домах временно нельзя проживать, предложат переехать в ПВР.

«Проговорил с жителями поврежденных домов. Как только рассветет, начнется подомовой обход»,— написал господин Гладков в Telegram.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. В регионе действуют режим ЧС федерального уровня и режим КТО.