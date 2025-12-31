В Ижевске закончили ремонт пешеходного моста через улицу Карла Маркса
В столице Удмуртии завершили ремонт пешеходного моста через улицу Карла Маркса, соединяющего Центральную площадь и сход к набережной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
Фото: Дмитрий Чистяков, vk
«Сняты строительные ограждения с улицы Карла Маркса, которые заужали проезжую часть. Движение по проезжей части организовано в традиционном формате — в две полосы в каждом направлении»,— говорится в сообщении. Трамвайная остановка «Центральная площадь» перенесена на прежнее место.
В горадминистрации отметили, что подъемник для маломобильных граждан на эстакаде будет эксплуатироваться после завершения пусконаладки механизма и определения обслуживающей организации.
Напомним, на мосту было уложено новое покрытие, укреплены опоры, восстановлена геометрия колонн, выстроены лестничные сходы, направлению к Ижевскому пруду построен амфитеатр. Помимо этого, на эстакаде установлено новое освещение. Возвращено ограждение 1970-х годов.
Согласно порталу госзакупок, на капремонт эстакады было направлено 168,6 млн руб. Обновление объекта началось в конце февраля. Пешеходный мост между Центральной площадью и эспланадой по направлению к пруду построили в 1977 году. С тех пор объект ни разу не реставрировался. Капремонт начался в конце февраля. Реконструкцию планировалось завершить в ноябре, но позднее срок был сдвинут до конца года. Местные власти объясняли задержки скрытыми дефектами и ненормативным состоянием конструкций, из-за чего подрядчику приходилось оперативно корректировать проектные решения.