Глава Ижевска: 31 декабря откроем мост через улицу Карла Маркса

Пешеходный мост через улицу Карла Маркса в Ижевске откроется 31 декабря, сообщил глава города Дмитрий Чистяков в прямом эфире на телеканала «Удмуртия». Мэр объяснил задержки сроков капремонта скрытыми дефектами и ненормативным состоянием конструкций, из-за чего подрядчику приходилось оперативно корректировать проектные решения.

Фото: Дмитрий Чистяков, vk

«Объект сложный, эстакаде больше 40 лет, а значит был велик физический износ. Заново пришлось строить конструкции, где изначально предполагался только капремонт. Рабочие до основания убрали покрытие самого моста и уложили новое, укреплены опоры моста. Несколько раз приходилось менять проектные решения, потому что вскрывались новые обстоятельства, не предусмотренные проектом»,— сказал Дмитрий Чистяков (цитата по релизу администрации города).

Основные работы завершены. На мосту восстановлена геометрия колонн, выстроены лестничные сходы, вернулось историческое ограждение 1970-х годов. На эстакаде установлено новое освещение. По направлению к Ижевскому пруду построен амфитеатр. Появились элементы доступной среды, включая специальный подъемник для маломобильных горожан. После открытия движения по мосту остановка трамвая переедет на прежнее место.

Согласно порталу госзакупок, на капремонт эстакады направлено 168,6 млн руб. Обновление объекта началось в конце февраля. Пешеходный мост между Центральной площадью и эспланадой по направлению к пруду построили в 1977 году. С тех пор объект ни разу не реставрировался. Капремонт начался в конце февраля. Реконструкцию планировалось завершить в ноябре, но позднее срок был сдвинут до конца года.