Герасимов: в Курской области продолжается разминирование освобожденных районов

Войска группировки «Север» проводят разминирование территорий Суджанского, Глушковского и Кореневского районов Курской области. Об этом сообщил начальник генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов во время проверки хода выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Север». Видео с его речью выложило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов

Фото: пресс-служба президента РФ Начальник генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов

Фото: пресс-служба президента РФ

Герасимов уточнил, что инженерные подразделения в освобожденных районах выполняют задачи гуманитарного характера: обследуют территории, обезвреживают взрывоопасные предметы и обеспечивают безопасное возвращение жителей. По его словам, работы проводятся в рамках мероприятий по восстановлению инфраструктуры и обеспечения безопасности гражданского населения.

Начальник Генштаба также отметил, что российская армия достигла рекордных темпов наступления на Украине. За месяц войска заняли более 700 кв. км территории и взяли под контроль 32 населенных пункта, из которых 14 находятся в Харьковской области, 18 — в Сумской. Самый крупный из освобожденных населенных пунктов — город Волчанск.

Господин Герасимов подчеркнул, что в следующем году будет продолжено расширение «полосы безопасности» для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», за последние сутки, во вторник, 30 декабря, при атаках Белгородской области погибли три человека, семеро ранены.

Сергей Калашников