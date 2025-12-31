Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

В Таиланде попал в ДТП автобус, перевозивший российских туристов. Серьезных травм никто не получил, сообщил Российский союз туроператоров (РСТ).

ДТП случилось около 5:30 утра по местному времени (1:30 мск). Автобус вез туристов на экскурсию к реке Квай, в салоне было 30 человек. «Четверых туристов доставили в больницу для дополнительного обследования, по итогам осмотра серьезных травм не выявлено»,— рассказали в РСТ (цитата по «РИА Новости»).

Причины аварии пока неизвестны. По данным Telegram-канала Baza, туристический автобус врезался в следующий впереди автомобиль. Часть туристов «отделалась легким испугом» и уехала на экскурсию на другом автобусе.