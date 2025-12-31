Президент Союза ММА России Дроздов подал в отставку

Виктор Дроздов подал в отставку с должности президента Союза ММА России, сообщает ТАСС. Причины его ухода неизвестны. Выборы президента организации пройдут на конференции 17 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Информацию подтвердил «РИА Новости» вице-президент, член президиума союза Андрей Терентьев. Он назвал решение господина Дроздова неожиданным. «Кандидатур на должность президента пока нет, срок их выдвижения завершается за месяц до даты проведения конференции»,— добавил господин Терентьев.

Виктор Дроздов был единогласно избран президентом Союза ММА России 15 декабря 2023 года. Он сменил на посту Федора Емельяненко.