Доставка поспевает в срок
Как курьерские службы справляются с праздничной загрузкой
Курьер задержится, но ненадолго: рестораны и сервисы доставки обещают не срывать сроки в Новый год и январские праздники. “Ъ FM” опросил игроков рынка, они рассчитывают привозить заказы вовремя. При этом острой нехватки курьеров перед пиковыми нагрузками предприниматели не отмечают.
Пока погода и пробки прибавляют к запланированному времени доставки около 20 минут, говорит маркетинговый директор сети ресторанов TanukiFamily Артем Дудин: «Спрос остается всегда одинаково высоким, но пошло перераспределение по дням. Потому что в прошлом году люди уже отдыхали в понедельник-вторник, были продолжительные выходные, начинающиеся с субботы и переходящие в январские праздники. В этот раз спрос немного перераспределился, пиковые дни по загрузке — пятница, суббота, понедельник и вторник, особенно в вечернее время. А на Новый год предзаказы были сделаны еще в выходные, практически все слоты забиты. В целом опозданий быть не должно, до 21:00 все заказы довозятся в срок. Но, конечно, из-за высокого спроса может увеличиваться время доставки на 15-20 минут».
Сервисы доставки отмечают закономерный рост спроса на продукты для новогоднего стола. В «Самокате» “Ъ FM” рассказали, что по сравнению с ноябрем в декабре россияне заказывали в пять раз больше ананасов и красной икры, в полтора раза чаще — мясо в маринаде. Прибавляет и готовая еда, причем не только из праздничных категорий. Аналитики сервиса объясняют это «интенсивным новогодним периодом» — пользователям не хватает времени на приготовление блюд. Руководитель отдела операционной эффективности сервиса «Купер» Дмитрий Хилькевич указывает на похожий тренд: «Число заказов растет еще с осени, примерно на 7-10% в месяц, а в декабре, перед Новым годом, увеличивается еще на 15-20%. Рост мы видим во всех категориях. В среднем россияне планируют потратить на новогодний стол около 10 тыс. руб. По данным сервиса доставки "Купер", 2 кг оливье из классических ингредиентов в этом году обойдутся примерно в 850 руб., а 2 кг селедки под шубой почти вдвое дешевле — где-то в 450 руб. Красная икра остается одним из главных символов праздничного стола. Спрос на нее начал расти уже в ноябре, пик приходится как раз на Новый год. Каждый четвертый покупает икру горбуши. Средняя стоимость красной икры за упаковку 100 г составляет около 1,3 тыс руб.»
Рост спроса отмечают и продуктовые онлайн-дискаунтеры. При этом партнерские курьерские службы действуют более организовано, чем в прошлом году, рассуждает основатель интернет-магазина Fstok Анастасия Колчина: «Чувствуется повышенная загруженность по Москве перед Новым годом, примерно с 29 декабря. Мы работаем с разными курьерскими службами, мы их чередуем, потому что загрузка действительно очень большая на всех падает. Если, например, не успевает какой-то курьер доставить из одной службы, мы подстраховываемся, заказываем из другой. Естественно, здесь идут повышенные тарифы, но это в принципе происходит каждый год. Бывают задержки, конечно, из-за трафика, плюс погода, но большой, критичной загрузки мы не видим. Службы к этому готовятся, они как-то оптимизируют свою логистику.
Бывают опоздания максимум на два часа, но в целом мы не видим сильного изменения в сроках доставки.
Обычно этот спрос падает сразу с 1 по 7 января, до следующего праздника. Достаточно все оперативно, лояльно, тарифы опять возвращаются к своим нормальным показателям. После 10 января потихонечку все приходит в норму».
Участники рынка доставки отмечают, что спрос перед Новым годом растет во всех категориях, не только в сегменте продуктов и готовых блюд. Как ранее рассказывал “Ъ FM”, автокурьеры в период праздников при определенных условиях могут заработать до 300 тыс. руб.