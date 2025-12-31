В Красногвардейском округе в аварии пострадали три человека

В Ставропольском крае в ДТП пострадали три человека. Авария случилась днем 30 декабря на автодороге «Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейский», сообщили в госавтоинспекции региона.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 32-летний водитель CHERY TIGGO пренебрегла погодными условиями и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилем HAVAL.

В результате случившегося в больницу доставили водителя и 33-летнего пассажира CHERY TIGGO, а также 43-летнего пассажира HAVAL.

По факту автоаварии проводится проверка.

Мария Хоперская