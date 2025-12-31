В массовой драке в Подольске пострадали четыре человека

После ночной драки со стрельбой в Подольске возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда. За медпомощью обратились четыре человека, сообщило подмосковное ГУ МВД.

По данным полиции, две группы граждан поссорились «на бытовой почве». Это привело к потасовке, в ходе которой прозвучало несколько выстрелов «из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом».

Ночью в дежурную часть поступило сообщение о выстрелах. Участники потасовки были задержаны, их число в МВД не уточняют. По данным Telegram-канала Mash, драка произошла у торгового центра «Гран» в микрорайоне Климовск. В ней якобы участвовало более 30 человек.