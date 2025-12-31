Массовая драка со стрельбой произошла ночью в Подольске

В Подольске произошла стрельба во время массовой драки. Стреляли из оружия, «конструктивно схожего с травматическим пистолетом». О произошедшем сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области. По предварительной информации, никто не пострадал — в настоящее время никто за медицинской помощью не обращался, уточнили в полиции.

Полицейские приехали на место происшествия после того, как в дежурную часть поступило сообщение о выстрелах. Участники потасовки были задержаны. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, добавили в МВД.

По данным Mash, драка произошла у торгового центра «Гран» в микрорайоне Климовск. В ней, как утверждает Telegram-канал, поучаствовали больше 30 человек.