Из-за налипания снега 15 населенных пунктов на Ставрополье остались без света

В Ставропольском крае из-за сильного ветра с мокрым снегом 15 населенных пунктов остались без света. Непогода привела к обрыву линий электропередач, сообщили в минэнерго региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

В Новоалександровке и селе Красногвардейском приостановили работу нескольких котельных. Жизнеобеспечение объектов социальной сферы поддерживается резервными источниками питания.

В аварийно-восстановительных работах задействовали 22 ремонтных бригады и 25 единиц спецтехники. Возобновить подачу электроэнергии планируется в течение суток.

Мария Хоперская