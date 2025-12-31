Из-за налипания снега 15 населенных пунктов на Ставрополье остались без света
В Ставропольском крае из-за сильного ветра с мокрым снегом 15 населенных пунктов остались без света. Непогода привела к обрыву линий электропередач, сообщили в минэнерго региона.
Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ
В Новоалександровке и селе Красногвардейском приостановили работу нескольких котельных. Жизнеобеспечение объектов социальной сферы поддерживается резервными источниками питания.
В аварийно-восстановительных работах задействовали 22 ремонтных бригады и 25 единиц спецтехники. Возобновить подачу электроэнергии планируется в течение суток.