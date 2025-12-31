Прокуратура обжаловала приговор, вынесенный напавшим на депутата Госдумы мигрантам

Прокуратура Самарской области обжаловала приговор, вынесенный 29 декабря мигрантам, напавшим на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Это следует из карточки дела на странице Промышленного районного суда Самары интернет-портала судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно данным карточки дела, апелляционное представление прокуратуры было направлено во вторник, 30 декабря (апелляция направляется в областной суд через первую инстанцию). В карточке отмечается, что жалоба принята к рассмотрению.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 29 декабря Промышленный районный суд вынес приговор мигрантам, напавшим на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Трое мигрантов обвинялись в хулиганстве группой лиц в отношении лица, пресекающего нарушение общественного порядка (ч.2 ст.213 УК РФ, до семи лет лишения свободы), умышенном причинении вреда здоровью средней тяжести (п. «б», «д» и «з» ч.2 ст.112 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и в покушении на убийство группой лиц из хулиганских побуждений (ч.3 ст. 30УК РФ, п. «а», «б», «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Инцидент произошел в Промышленном районе города в июле 2024 года. По словам, депутата, он и его водитель стали свидетелями нападения мигрантов на местных жителей, после чего они попытались разнять драку, но были избиты, а затем госпитализированы. Двое нападавших сбежали, но одного из них, гражданина Узбекистана 2004 года рождения, задержали до приезда полиции. В итоге по делу о нападении на депутата и его водителя были задержаны трое мигрантов. Их арестовали. Изначально преступление квалифицировали как хулиганство, но по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина преступление переквалифицировали на покушение на убийство. Прокуратура запрашивала для обвиняемых 11, девять и шесть с половиной лет лишения свободы соответственно. Михаил Матвеев заявлял, что мигранты заслуживают 15, десяти и четырех лет лишения свободы соответственно.

Во вторник Промышленный районный суд одного из мигрантов оправдал, двое его пособников были осуждены соответственно на 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства и на два года и десять месяцев колонии-поселения. Один из мигрантов освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, другому зачтено время содержания под стражей. Все они были освобождены из-под стражи в зале суда. Суд также частично удовлетворил гражданские иски: в пользу пострадавшего депутата должны взыскать 50 тыс. руб. и в пользу его водителя — 85 тыс. руб.

Михаил Матвеев в своем телеграм-канале заявил, что вынесшая приговор судья Татьяна Керосирова «создала прецедент, когда все трое обвиняемых в покушении на убийство мигрантов не только вышли на свободу, но даже смогут претендовать на компенсацию от государства». Он также отметил, что «как выяснилось», судья тоже пожаловалась «в тот самый Следственный комитет, чью работу вместе с прокуратурой она “обнулила” своим решением». «Как сообщает пресс-служба суда, недовольство Керосировой вызвали многочисленные комментарии в интернете, появившиеся после вынесения скандального приговора, их судья посчитала порочащими ее честь и достоинство, а также содержащими угрозы в ее адрес», — подчеркнул депутат.

Андрей Васильев