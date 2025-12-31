Правительство сохранило повышенные пошлины на вывоз бруса

Правительство продлило повышенные ставки пошлин на вывоз отдельных видов лесоматериалов до конца 2028 года. Речь идет о брусе и пиломатериалах из хвойных пород древесины и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень).

Власти рассчитывают, что эта мера поможет стабильно обеспечивать сырьем отечественных производителей, следует из пресс-релиза правительства. Ограничения на вывоз лесоматериалов действуют с 2022 года.

Повышенные ставки распространяются на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22%, толщиной и шириной более 10 см. На брус из хвойных пород древесины экспортные пошлины составляют €200 за 1 куб. м, из бука — €250, ясеня — €300, дуба — €370. На экспорт пиломатериалов из хвойных пород древесины ставка составит 10%, но не менее €13, из дуба — не менее €15, из бука и ясеня — не менее €50.

За январь—май экспорт круглого леса из России упал на 44%, до 3,2 млн куб. м, свидетельствуют данные Рослесинфорга. Правительство планировало за счет сокращения экспорта круглого леса стимулировать глубокую переработку древесины, но из-за санкций Запада значительная часть уже построенных перерабатывающих мощностей простаивает.

