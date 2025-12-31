Глава Петербургской биржи: РФ потеряла триллионы долларов из-за занижения цен на нефть

Из-за непрозрачного формирования международных котировок на нефть «складываются очень серьезные условия для манипуляций», заявил глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев. По его словам, Россия за десятилетия потеряла триллионы долларов на занижении цен на нефть и нефтепродукты.

«В советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов... За многие десятилетия это была просто такая тенденция — нам объясняли, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется»,— сказал господин Артемьев в интервью «России 24».

Как утверждает глава СПбМТСБ, американские, британские и европейские ценовые агентства «уже сотню лет» выпускают свои индикаторы, и они «буквально диктуют всем экономикам», в том числе российской, по каким ценам продавать товары на экспорт. «Сами эти методики, хотя и опубликованы, но они непрозрачны, как они оценивают эту цену — непонятно»,— добавил Игорь Артемьев.

Как выяснил «Ъ», глава «Роснефти» обратился к президенту Владимиру Путину с предложениями по поддержанию стабильности на внутреннем топливном рынке. Господин Сечин подверг критике предложения правительства РФ по компенсации дефицита топлива за счет выпуска бензина сниженного качества. Взамен он предлагает ряд инициатив, среди которых создание системы мониторинга товарного дефицита и аудит производителей некондиционного топлива.

