Ректор института Пушкина: россияне начали отказываться от англицизмов

В русскоязычном пространстве наметилась тенденция к «более осознанному и ответственному применению лексики», заявил ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев. По его словам, россияне стали отказываться от использования англицизмов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В публичной коммуникации — в материалах СМИ, официальных выступлениях, образовательных ресурсах — заметна сознательная работа по замене ранее распространенных англицизмов на русскоязычные аналоги»,— сообщил в интервью «РИА Новости» господин Гусев.

Как утверждает ректор, из текстов почти исчезли «коучи и батлы и ивенты, сейлы и арты», а на мероприятиях спикеры стали называться докладчиками или выступающими, модераторы — ведущими, а воркшопы — мастерскими. При этом он отметил, что есть безэквивалентные слова, для которых в русском нет аналогов — например, слово мессенджер.

В июне президент Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Проект поправок внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия». По закону названия жилых комплексов и поселков в рекламе должны указывать на кириллице, а информацию на вывесках и указателях — на русском языке.