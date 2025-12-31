По делу о пытках в саратовской ОТБ-1 вынесли приговоры вплоть до пожизненного

Московский областной суд вынес приговоры по делу о пытках и убийстве в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Московский областной суд, Коммерсантъ Вынесены приговоры фигурантам дела о пытках в ОТБ-1

Фото: Московский областной суд, Коммерсантъ

Установлено, что не позднее июня 2019 года начальник больницы Павел Гаценко и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев для создания видимости эффективного выполнения служебных задач создали группу для совершения преступлений в отношении осужденных, чтобы запугать их, получать информацию и вымогать деньги.

В группу вошли также «активисты» из числа осужденных: Сергей Ананьев, Александр Крайнов, Сергей Линкевич, Ильдар Мухаметзянов и Виктор Янин. Они совершали преступления, в том числе сексуального характера, и фиксировали действия на видеорегистратор.

Приговоры вынесены по статьям о превышении должностных полномочий, насильственных действиях сексуального характера, убийстве человека в беспомощном состоянии и вымогательстве. Экс-начальник больницы Павел Гаценко приговорен к 21 году лишения свободы, бывший руководитель отдела безопасности Сергей Мальцев — к 16 годам. Сергей Ананьев осужден пожизненно, Александр Крайнов — на 12 лет, Сергей Линкевич — на 18 лет, Ильдар Мухаметзянов — на 17 лет, Виктор Янин — на 22 года. Еще один обвиняемый, Виктор Шеянов, до вынесения приговора не дожил. В декабре 2024 года он скончался в СИЗО.

О пытках в ОТБ-1 стало известно в октябре 2021 года. По многочисленным фактам насилия над заключенными саратовское следственное управление СКР возбудило пять уголовных дел. Позднее материалы забрал центральный аппарат СКР.

Спустя некоторое время после скандала свои посты оставили директор ФСИН Александр Калашников, руководитель регионального управления ведомства Алексей Федотов, его первый заместитель Дмитрий Языкин и глава областного управления Министерства юстиции Максим Колесников. В конце 2023 года дело о пытках передали в Москву. Председатель СКР Александр Бастрыкин сообщал о 44 эпизодах преступлений, включая насильственные действия сексуального характера, вымогательства, убийство и превышение должностных полномочий.

Ольга Симонова