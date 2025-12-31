Мерц: Германия — не пешка в руках сверхдержав

Канцлер Германии Фридрих Мерц в новогоднем обращении призвал к «позитивному взгляду на будущее, несмотря на все трудности». Он отметил, что ФРГ — «не пешка для игр в руках сверхдержав».

«В наших руках преодолеть каждую из этих проблем собственными усилиями. Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не пешки крупных держав. Наши руки не связаны»,— отметил господин Мерц (цитата по Zeit).

Канцлер считает, что Германия — «великая страна, которая неоднократно перестраивалась, выходила из кризисов еще сильнее и смогла обрести новую сплоченность». «Давайте будем руководствоваться не страхом и унынием, а уверенностью и верой в собственные силы, чтобы преодолеть любые трудности, какими бы серьезными они ни были»,— добавил Фридрих Мерц.

Господин Мерц вступил в должность в мае. Приход к власти в Германии лидера христианских демократов запустил ряд изменений внутри- и внешнеполитического курса ФРГ. Страна начала активную борьбу с нелегальной миграцией, приступила к созданию самой мощной сухопутной армии в Европе и предприняла попытки вернуть себе роль неформального лидера ЕС. Однако инициативы нового правительства идут со скрипом.

