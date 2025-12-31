Уральский депутат Вячеслав Вегнер потребовал разблокировать «Роблокс»

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер в преддверии праздника потребовал разблокировать детскую игру «Роблокс», сообщает 4 канал.

Парламентарий отметил, что нужно разработать механизм, который будет мешать мошенникам обманывать детей, а не блокировать доступ к игре.

«Я не сторонник запретов. Прежде чем что-то запретить, надо предложить. Если дети играют в эти игры, и мы говорим, что эта игра способствует мошенническим действиям, тогда надо выработать механизмы, которые бы не позволили преступникам разводить наших детей на деньги. Ну, давайте всё запретим! Запретим дышать взрослым. Потому что они выдыхают углекислый газ, ухудшается экология, и наши дети начинают вдыхать углекислый газ, который выдыхают взрослые», — рассказал Вегнер.

Отметим, доступ к американскому игровому сервису Roblox был ограничен 3 декабря из-за выявления, по данным Роскомнадзора, большого количества материалов с пропагандой экстремизма и терроризма, а также призывами к насилию.

К слову, в начале декабря депутат отметился другими высказываниями в информационном поле. Тогда Вегнер рассуждал о судьбах детей, зачатых от насильников.