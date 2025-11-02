Уральский депутат пояснил призыв к жертвам изнасилования рожать и отдавать детей

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил, что его высказывания о зачатых в результате изнасилования детях неправильно поняли. В интервью местным СМИ он призывал жертв насильников не делать аборты, но рожать детей и отдавать их на усыновление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Региональные СМИ распространили видео екатеринбургского «4 канала» с высказываниями Вячеслава Вегнера. Он заявил, что «в нашей стране в последнее время много бездетных пар», а «очередь на усыновление маленьких детей очень большая». По мнению парламентария, если женщина забеременела от насильника и не хочет становиться матерью в такой ситуации, ей все равно следует рожать, ведь «этот ребенок может жить в другой семье». С биологической матерью и потенциальными приемными родителями должны работать психологи, считает депутат.

«Психолог должен объяснить женщине: жизнь должна быть. Если она зародилась, значит, это Господу было угодно», — заявил господин Вегнер.

Позднее в комментарии для «РИА Новости» он развил свою мысль: «Жизнь — высшее достояние, данное нам Всевышним». Депутат считает, что в части про изнасилования его «неверно поняли». Он не имел в виду декриминализацию подобных преступлений, а только то, что в результате насилия «жизнь зародилась».

Вячеслав Вегнер убежден в том, что насильник не может передать ребенку преступные склонности на генетическом уровне.