Более 1 млн тонн зерна задекларировано с нарушениями в Красноярском крае

Россельхознадзор выявил грубые нарушения законодательства при декларировании зерна весом более 1 млн тонн, сообщило ведомство по Красноярскому краю.

Россельхознадзор проанализировал данные федеральных государственных информационных систем — ФГИС «Зерно», ФГИС «Росаккредитация» и ФГИС ППА «Сатурн».

Всего в 2025 году надзорным ведомством по региону проконтролировано 1949 деклараций, по результатам которых 665 деклараций (1064,6 тыс. т) были оформлены с нарушениями.

Михаил Кичанов