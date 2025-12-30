В Раменском, Жуковском и Лыткарино нарушено электроснабжение

В подмосковных городах Раменское, Жуковский и Лыткарино частично нарушено электроснабжение из-за автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ. Подачу электроэнергии планируется восстановить до конца дня. Об этом сообщила пресс-служба «Россети Московский регион».

Четыре бригады энергетиков осматривают поврежденное оборудование с помощью спецтехники. «На период проведения аварийно-восстановительных работ в филиале “Россети Московский регион” — “Южные электрические сети” введен особый режим работы, который предполагает мобилизацию всех доступных сил и средств»,— отмечается в сообщении.

Администрация Раменского муниципального округа сообщила, что причиной отключения света стало выгорание шины на питающем центре в Донино. Потребителей переключают на резервные источники питания там, где это возможно. Специалисты «Мособлэнерго» должны завершить ремонтные работы примерно до 21:10 мск.