За три часа в России сбили 27 беспилотников

Российские ПВО сбили 27 беспилотников между 20:00 и 23:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА были сбиты над следующими регионами:

27 дронов были уничтожены над над территорией Калужской области;

пять — над Крымом;

по три БПЛА — над Белгородской областью и Московским регионом, включая два дрона, атаковавших Москву;

по одному беспилотнику — над территорией Курской и Тульской областей.

Накануне вечером главы регионов сообщали о двух пострадавших от налетов беспилотников. В Белгородской области при взрыве FPV-дрона житель Борисовского округа получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Его доставили в Борисовскую районную больницу, позже его переведут лечиться в Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Московской области на деревню Пагубино упал беспилотник, произошел взрыв. Из-за этого пострадал 57-летний мужчина — он получил осколочные ранения спины и руки, сообщал губернатор региона Андрей Воробьев.