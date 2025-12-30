Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Правительство утвердило порядок сборов резервистов для защиты важных объектов

Правительство РФ утвердило правила проведения сборов резервистов для защиты важных объектов. Постановление опубликовано на портале правовых актов. В документе подчеркивается, что «привлечение резервистов, направленных на специальные сборы, к исполнению иных обязанностей запрещается».

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, на сборы для защиты важных объектов.

Вслед за этим правительство утвердило порядок выплат и компенсации расходов резервистам, а также формы справок о прохождении сборов и документы о назначении места и времени их проведения.

