В трети домов на юго-востоке Подмосковья восстановили свет после аварии

Специалисты восстановили электроснабжение более чем в трети домов в Раменском, Жуковском и Лыткарино. В города направили 63 резервных источника электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба «Россети Московский регион».

В восстановлении электричества участвуют 12 энергетиков с применением четырех единиц спецтехники.

Причиной нарушения электроснабжения стало автоматическое отключение на подстанции 110 кВ сегодня вечером. Администрация Раменского муниципального округа сообщала, что электроснабжение было нарушено из-за выгорания шины на питающем центре в Донино.