Силы ПВО за четыре часа уничтожили более сотни беспилотников ВСУ

В период с 16.00 до 20.00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 109 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Наибольшее число БПЛА было сбито над территорией Брянской области — 80 аппаратов. Еще 10 беспилотников уничтожены в Калужской области, семь — в Курской.

В Московском регионе силы ПВО нейтрализовали восемь БПЛА, в том числе три аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. После 20:00 на подлете к столице сбили еще два дрона.

По два беспилотника были сбиты над Воронежской областью. По одному БПЛА уничтожено над территорией Белгородской и Смоленской областей.