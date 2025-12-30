Аэропорт Внуково приостановил работу

В московском аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщила пресс-служба Росавиации.

«Авиакомпании вносят коррективы в расписания и предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления пассажирского сообщения»,— сообщили во Внуково.

В аэропорту задерживаются 18 рейсов на вылет и 30 на прилет, следует из онлайн-табло. Некоторые рейсы направлены в другие московские аэропорты.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня вечером на подлете к столице сбили четыре беспилотника.