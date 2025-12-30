Bloomberg: лидеры ЕС созвонились после решения РФ изменить переговорную позицию

Лидеры стран Евросоюза провели телефонный разговор после решения России ужесточить переговорную позицию по Украине, сообщает Bloomberg. По информации агентства, в разговоре участвовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х, что стороны обсудили безопасность и восстановление Украины, а также ее возможное вступление в Евросоюз.

Власти России решили ужесточить переговорную позицию в ответ на атаку Украины на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области 29 декабря. По данным Минобороны России, ВСУ использовали 91 беспилотник, они были сбиты силами ПВО.