Рост почти не виден

Последние макроэкономические данные и оценки аналитиков указывают на то, что прогноз Минэкономики о росте ВВП в 2025 году на 1%, вероятнее всего, реализован не будет и итоговый показатель будет ниже. Слабая динамика выпуска продукции, замедление потребления и ослабление вклада ключевых отраслей в экономическую динамику свидетельствуют о возможном переходе экономики РФ к стагнации.

Оценки состояния российской экономики свидетельствуют о том, что фаза ее управляемого охлаждения завершается — рост формально сохраняется, но его источники сужаются, а динамика большинства ключевых отраслей ухудшается. Так, в обновленном макропрогнозе Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН говорится, что российская экономика фактически перестала расти. Это подтверждают и данные Росстата: с учетом сезонности квартал к кварталу динамика ВВП выглядит так: минус 0,7% в первом квартале этого года, плюс 0,3% — во втором и всего плюс 0,1% — в третьем.

В годовом выражении, по данным Росстата, рост в третьем квартале замедлился до 0,6% (см. “Ъ” от 15 декабря). Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, большинство отраслей демонстрируют слабый вклад в экономическую динамику. У промышленности он сократился до 0,2 процентного пункта (п. п.). Финансовый сектор, который в первом полугодии обеспечивал до 0,6 п. п. роста, в третьем квартале дал лишь 0,2 п. п. Единственным устойчивым источником поддержки роста остается государственное управление и обеспечение военных нужд с вкладом около 0,4 п. п. (что отражает масштаб бюджетного стимула). Одновременно усиливается отрицательный вклад чистых налогов на производство и импорт — из-за чего динамика ВВП оказывается слабее прироста валовой добавленной стоимости.

Со стороны спроса ситуация выглядит схожим образом. По данным «СберИндекса», динамика потребительских расходов в декабре ухудшается (после скачка в ноябре). Во вторую неделю декабря годовой рост номинальных расходов снизился до 5,4%, что на 1,5 п. п. ниже предыдущей недели и более чем на 6 п. п. ниже ноябрьских значений. В реальном выражении потребительские расходы на второй неделе декабря оказались на 0,9% ниже уровня прошлого года — после роста на 4,3% в ноябре. Замедление затронуло все ключевые категории: траты на еду растут минимальными темпами за год, на непродовольственные товары — находятся ниже уровней октября-ноября, динамика в услугах слабеет. Сезонный рост в отдельных сегментах, включая маркетплейсы и подарочные категории товаров, носит локальный характер и не меняет общего тренда.

Инвестактивность, по оценке ИНП РАН, остается одним из главных слабых мест.

Во втором и третьем кварталах инвестиции в основной капитал снижались в поквартальном выражении, сокращается прибыль компаний, ухудшаются условия кредитования, растет долговая нагрузка бизнеса. На этом фоне сужается выпуск инвесттоваров, замедляется строительство и производство конструкционных материалов. Бюджетные инвестиции в реальном выражении также сокращаются, несмотря на высокий уровень общих расходов.

Финансовые и бюджетные условия усиливают инерционный характер происходящего, считают в ИНП РАН. Сочетание жесткой денежно-кредитной политики и перехода к более сдержанной бюджетной политике приводит к ослаблению внутренних источников роста, фиксируют эксперты. Снижение нефтегазовых доходов, крепкий рубль и замедление импорта ухудшают динамику бюджетных поступлений, что ограничивает возможности дальнейшего фискального стимулирования без роста дефицита.

На этом фоне прогнозы роста ВВП в 2025 году аналитиками были понижены. В ИНП РАН ожидают рост экономики на уровне 0,7% при официально ожидаемом 1% — указывая, что пересмотр связан со стагнацией выпуска в январе—сентябре и с ослаблением практически всех компонентов внутреннего спроса. Аналитики Райффайзенбанка, в свою очередь, исходя из сценария мягкой посадки экономики, оценивают рост ВВП по итогам года в 0,9%.

Артем Чугунов