ОАЭ завершили миссию по борьбе с терроризмом в Йемене

ОАЭ приняли решение свернуть миссию своих антитеррористических подразделений в Йемене, передает Al Arabiya со ссылкой на заявление официального представителя коалиционных сил генерал-майора Турки аль-Малики. Это были последние силы эмиратов в этом государстве после прекращения военного присутствия в 2019 году.

Решение последовало за авиаударом коалиции во главе с Саудовской Аравией по южному йеменскому порту Мукалла, который был нанесен по партии вооружений, связанной с ОАЭ.

В МИД ОАЭ заявили, что присутствие эмиратов в Йемене осуществлялось по приглашению законного правительства страны и в рамках арабской коалиции во главе с Королевством Саудовская Аравия, с целью «восстановления легитимной власти и противодействия терроризму при строгом соблюдении суверенитета Республики Йемен». В ведомстве также отметили, что ОАЭ с начала коалиционных операций понесли значительные потери и на разных этапах «оказывали поддержку йеменскому народу».

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года и привела к фактическому разделу страны. Хуситы контролируют север и запад, включая Сану, юг находится под властью Южного переходного совета, остальные регионы — под управлением международно признанных структур.

Мукалла — портовый город примерно в 480 км к северо-востоку от Адена, который после захвата Саны в 2014 году стал одним из центров сил, выступающих против хуситов.