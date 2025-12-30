Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по порту в Йемене

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по портовому городу Эль-Мукалла в Йемене, сообщает агентство SPA. Информации о жертвах нет. Власти Йемена ввели чрезвычайное положение.

Целью ударов были два корабля из Фуджейры (ОАЭ). По словам представителя саудовских властей, они доставили «большое количество оружия и боевых машин» силам Южного переходного совета (ЮПС), поддерживаемым Объединенными Арабскими Эмиратами.

«Учитывая, что это оружие представляет собой непосредственную опасность и эскалацию, угрожающую миру и стабильности, ВВС коалиции сегодня утром нанесли ограниченный авиаудар по оружию и военной технике, выгруженным с двух судов в порту Мукалла»,— заявили саудовские военные.

После этого коалиция сообщила о завершении операции. По ее данным, никто не погиб, также не было нанесено никакого ущерба, в том числе местной инфраструктуре, пишет «Аль-Арабия».

Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими распорядился ввести в стране чрезвычайное положение сроком на 90 дней. Согласно его указу, «повстанческие элементы» получили от ОАЭ приказ о начале военного наступления на восточные провинции «для раздела Йемена», передает ТАСС. Власти Йемена также разорвали оборонное соглашение с ОАЭ.

В начале декабря сепаратистская организация «Южный переходный совет» (ЮПС), которая с 2019 года при прямой поддержке ОАЭ контролирует значительную часть южных районов Йемена, объявила о взятии под контроль восьми провинций. Это произошло после стремительного наступления на позиции центральных войск и союзных им племенных формирований.

