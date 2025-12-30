МИД России выразил протест диппредставителям Латвии, Литвы и Эстонии

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии. Российская сторона выразила им решительный протест из-за действий властей этих стран в отношении посольств Москвы в Риге, Вильнюсе и Таллине.

В Латвии, Литве и Эстонии ввели регламентирование административно-хозяйственной деятельности российских диппредставительств. В МИД России считают, что эти меры затрудняют работу российских посольств и нарушают статью 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Российское дипломатическое ведомство назвало действия властей стран Балтии дискриминационными. «Главам дипмиссий заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер»,— отмечается в заявлении МИД России.