Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Верховного суда Татарстана о конфискации имущества семьи бывшего главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова на сумму более 437 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава двух районов Казани не смог оспорить решение о конфискации имущества

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Экс-глава двух районов Казани не смог оспорить решение о конфискации имущества

Суд постановил изъять в доход государства 45 объектов недвижимости, а также взыскать стоимость восьми проданных объектов и доход от аренды помещений. Прокуратура утверждала, что имущество, зарегистрированное на родственников Сергея Миронова, фактически принадлежало ему и что он использовал членов семьи для скрытия активов. Сам экс-чиновник утверждал, что не участвовал в приобретении или выборе имущества, зарегистрированного на родственников.

В июле этого года он был приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении и был освобожден сразу после вынесения приговора, так как уже отбывал наказание под стражей.

