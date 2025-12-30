Россети не нашли охрану для защиты от БПЛА в Белгородской и Курской областях

Конкурс на оказание услуг по физической охране 12 энергообъектов филиала ПАО «Россети» «Черноземное ПМЭС» (Черноземное предприятие магистральных электрических сетей), расположенных на территории Белгородской и Курской областей, был признан несостоявшимся. Решение было принято так как единственная поданная на участие в закупке заявка не соответствовала требованиям. Начальная цена контракта составляла 200,9 млн руб. Это следует из документации, размещенной на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявку на участие в конкурсе подало ООО ЧОП «Гранит». Конкурсная комиссия отклонило ее, так как в предложении о цене договора участник не согласился с условиями его проекта, в том числе по поводу сроков оплаты. Также у охранного предприятия было недостаточно огнестрельного оружия — 40 штук, в то время как требовалось 70.

Договор планировалось заключить сроком на три года — с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Работы должны были выполняться круглосуточно. Так, подрядчик должен сформировать штат, включающий руководителя подразделения и сотрудников, допущенных к несению службы с использованием служебного огнестрельного оружия. Максимальная продолжительность смены одного сотрудника не должна превышать 12 часов.

«Охранная организация должна лично, без привлечения подрядчиков, обеспечивать защиту жизни и здоровья работников ПАО "Россети" и посетителей объектов от действий третьих лиц, в том числе с использованием БПЛА», — говорилось в техзадании документации.

Также подрядчик был обязан проводить локальные учения не реже одного раза в квартал, поддерживать исправное состояние инженерно-технических средств охраны, соблюдать противопожарные и санитарные требования. При возникновении чрезвычайных ситуаций или угрозы терактов исполнитель должен был усилить режим безопасности.

Филиал «Черноземное ПМЭС» входит в структуру ПАО «Россети» и обеспечивает передачу электроэнергии в ряде регионов Центрального федерального округа, включая приграничные территории.

Егор Якимов