«Россети» потратят 200 млн на защиту от БПЛА в Белгородской и Курской областях

ПАО «Россети» объявило закупку услуг по физической охране 12 энергообъектов филиала «Черноземное ПМЭС» (Черноземное предприятие магистральных электрических сетей), расположенных на территории Белгородской и Курской областей. Начальная цена контракта — 200,9 млн руб. Это следует из документации, размещенной на портале госзакупок.

Согласно условиям закупки, договор планируется заключить сроком на три года — с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Заявки принимаются до 21 ноября.

Работы должны выполняться круглосуточно. Так, подрядчик должен сформировать штат, включающий руководителя подразделения и сотрудников, допущенных к несению службы с использованием служебного огнестрельного оружия. Максимальная продолжительность смены одного сотрудника не должна превышать 12 часов. К самостоятельной работе не допускаются охранники-стажеры. В задачи исполнителя войдет обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, предотвращение несанкционированного доступа, выявление и пресечение попыток хищения имущества, контроль за движением материальных ценностей и автотранспорта, а также участие в предотвращении противоправных действий.

«Охранная организация должна лично, без привлечения подрядчиков, обеспечивать защиту жизни и здоровья работников ПАО "Россети" и посетителей объектов от действий третьих лиц, в том числе с использованием БПЛА», — говорится в техзадании документации.

Также подрядчик обязан проводить локальные учения не реже одного раза в квартал, поддерживать исправное состояние инженерно-технических средств охраны, соблюдать противопожарные и санитарные требования. При возникновении чрезвычайных ситуаций или угрозы терактов исполнитель должен усилить режим безопасности.

Филиал «Черноземное ПМЭС» входит в структуру ПАО «Россети» и обеспечивает передачу электроэнергии в ряде регионов Центрального федерального округа, включая приграничные территории.

Анна Швечикова