Братская банда

«Ъ» стали известны подробности операции, проведенной сотрудниками ФСБ, МВД и СКР в отношении баталхаджинцев — членов общины последователей Батал-Хаджи Белхороева (боевое крыло общины (вирда) последователей Батал-Хаджи Белхороева признано террористическим и запрещено в РФ). По версии следствия, объединившись в банду, они долгое время промышляли «черным» риелтерством в столичном регионе, совершая махинации с квартирами, похищения и убийства их владельцев.

О ликвидации группировки злоумышленников, состоящей из последователей Батал-Хаджи Белхороева, 30 декабря сообщил ЦОС ФСБ России. По данным «Ъ», речь идет о предполагаемом преступном формировании, в которое входили братья Аслан, Асхаб, Руслан, Якуб Муцольговы и другие фигуранты. Силовиками считается, что они действовали в московском регионе с 2007 года, совершая преступления, связанные с недвижимостью.

Судом по ходатайствам следователей Аслан, Асхаб и Усман Муцольговы арестованы. Руслан Муцольгов, находящийся в розыске за убийство коммерсанта, был задержан в Москве в начале октября 2025 года с поддельными документами и так же взят под стражу, Якуб Муцольгов — с октября 2024 года находится под следствием как организатор преступного сообщества (ОПС), похищавшего и легализовавшего недвижимость москвичей. Уголовное дело в отношении него рассматривается Мещанским районным судом столицы. Соучастником Якуба Муцольгова, также присвоившим объекты недвижимости, является баталхаджинец Алихан Оздоев — подсудимый по уголовному делу о террористической группировке, расстрелявшей в Москве в 2019 году начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, работавшего в столице врачом.

Дело, по которому проходят 12 фигурантов, слушается в Южном окружном военном суде. Этот же суд признал участников боевого крыла вирда (общества) последователей Батал-Хаджи Белхороева террористическим, запретив их деятельность в РФ.

Сейчас сотрудниками ФСБ и Росгвардии в местах проживания Муцольговых в Ингушетии были обнаружены схроны с автоматами Калашникова, взрывчатым веществом, гранатами. Автоматы Калашникова с боекомплектом также найдены в Москве.

Стоит напомнить, что именно баталхаджинцами, по данным СКР, были добыты автоматы для совершения теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Это дело рассматривается во Втором западном окружном военном суде. Правоохранителями проверяется причастность баталхаджинцев к совершению не менее 10 эпизодов незаконного завладения недвижимостью, сопряженных с убийствами. Жертвами фигурантов в московском регионе становились как коммерсанты, так и простые граждане, подозревают участники расследования.

