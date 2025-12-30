Сибирь согреет генерация

Единственная заявка En+ на строительство Забайкальской ТЭС мощностью 1050 МВт была отобрана на конкурентном отбор мощности новой генерации (КОМ НГО), сообщил «Системный оператор» (диспетчер энергосистемы). Речь идет о трех энергоблоках по 350 МВт, они начнут поставки мощности с 1 июля, 1 октября и 1 декабря 2031 года соответственно. В качестве топлива на всех объектах будет использоваться уголь.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Другие компании не заинтересовались условиями конкурса, ранее в этом году не были отобраны проекты строительства новой генерации на Дальнем Востоке. Изначально, по оценке «Совета рынка» (регулятор энергорынков), предельные капзатраты для генерации в южных частях энергосистем Бурятии и Забайкальского края могли составить 715 млн руб. за 1 МВт при локализации оборудования, без локализации — 572 млн руб. за 1 МВт. Основным претендентом на строительство считался En+, но проект компании оценивался дороже – в 842 млн руб. за 1 МВт с учетом требований по локализации. В итоге предельный CAPEX, включающий затраты на строительство генерации и присоединение объекта к электро- и газовым сетям, в постановлении правительства был установлен на повышенном уровне.

Строительство новой генерации необходимо для покрытия прогнозируемого дефицита мощности в 2,07 ГВт в юго-восточной части Сибири к 2031 году, следует из проекта «Схемы и программы развития электроэнергетических систем России» (СиПР) на 2026–2031 годы. Кроме того, для исключения дефицита в регионе регуляторы предложили построить линию постоянного тока пропускной способностью до 1,5 ГВт, ее протяженность из западной части Сибири в юго-восточную составит около 1,75 тыс. км.

В августе 2024 года регуляторы уже отобрали несколько проектов строительства новой генерации в Сибири к 2028–2029 годам. Среди проектов — 690 МВт на Иркутской ТЭЦ-11 (En+), 155 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГК-14) и 460 МВт на Харанорской ГРЭС («Интер РАО»).

Анна Тыбинь