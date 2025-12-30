Курс доллара ЦБ на праздники превысил 78 рублей

Банк России установил официальный курс доллара на период с 31 декабря по 12 января на уровне 78,2 руб., евро — 92 руб., юаня — 11,2 руб. Это следует из данных на сайте ЦБ.

По сравнению с 30 декабря курс доллара повысился на 78 коп., евро — на 61,6 коп., юаня — на 10,9 коп.

Внебиржевой курс доллара растет на 1,28%, до 79,5 руб., следует из данных Investing.com.

