Зеленый покраснел

Курс доллара на мировом рынке откатился к значениям трехмесячной давности. Инвесторы играют на понижение в ожидании дальнейших шагов ФРС по снижению ставки, а также учитывая сокращение доли долларовых активов в резервах мировых центробанков. Американская валюта дешевеет и в России, в том числе из-за роста предложения со стороны экспортеров для расчетов с бюджетом. Впрочем, аналитики считают текущее ослабление доллара неустойчивым и допускают возвращение курса в диапазон 78–82 руб./$ в преддверии новогодних каникул.

Курс американской валюты на мировом рынке обновил многомесячный минимум. По данным Investing.com, 23 декабря индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) опускался до отметки 97,85 пункта, достигнув минимума с 3 октября. За два дня доллар подешевел на 0,8%, за месяц — на 2,3%. В лидерах роста оказался швейцарский франк, цена которого за два дня выросла на 1%, до $1,27, максимума с середины сентября. Курс евро вырос на 0,8%, до $1,18/€.

Игра на понижение американской валюты возобновилась в ожидании дальнейших шагов по смягчению монетарной политики ФРС, на высокую вероятность которых указывают последние макроэкономические данные. Безработица в США в ноябре достигла 4,6%, максимума с сентября 2021 года, тогда как прогноз американского регулятора на текущий год составлял 4,4%, на 2027–2028 годы — 4,2%. «Снижение процентных ставок традиционно негативно для соответствующей валюты, поскольку доходность инвестиций в ней снижается. Кроме того, различный вектор решений ФРС и ЕЦБ сокращает разницу между процентными ставками в США и еврозоне, что также негативно для доллара»,— отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Дополнительное давление на курс доллара, по мнению эксперта, оказывают высокие риски роста дефицита американского бюджета и общая тенденция центробанков по снижению доли долларовых активов в резервах.

Глобальные тенденции оказывают влияние и на российский валютный рынок. Во вторник курс доллара на внебиржевом рынке после двухнедельного перерыва опустился ниже 78 руб./$. В ходе торгов он достигал отметки 77,99 руб./$, что на 2,5 руб. ниже значений закрытия пятницы. Как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич, поддержку российской валюте оказывали и внутренние факторы: осторожная позиция Банка России по смягчению денежно-кредитной политики, рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. Также он не исключает снижения спроса на валюту со стороны импортеров, которые в первой половине декабря могли создать достаточный запас валютной ликвидности.

Впрочем, аналитики сомневаются в устойчивости тренда на ослабление курса доллара США в мире и допускают рост волатильности его курса в России. Инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Алексей Михеев не исключает роста курса доллара на мировом рынке, если инвесторы начнут уходить от риска. По его оценке, в ближайшие месяцы курс евро может вернуться к уровню $1,15/€. Эта ситуация будет способствовать росту курса доллара и в России. Причем подъем может возобновиться уже в ближайшие дни, по мере приближения новогодних каникул и завершения отложенных валютных платежей компаниями в рамках расчетов по хеджирующим позициям. «Часть населения и бизнеса предпочитает переждать предстоящие каникулы в иностранной валюте, снизив риски "тонкого" рынка в первой декаде января»,— отмечает господин Евстифеев. Впрочем, по его оценке, до конца года курс доллара останется в диапазоне 78–82 руб./$.

В начале 2026 года на фоне сезонно слабого спроса на валюту, а также снижения ее предложения со стороны ЦБ рубль может укрепить позиции. По оценке Богдана Зварича, курс юаня в январе может отступить в диапазон 10,5–11 руб./CNY, а курс доллара — в коридор 74–79 руб./$. Однако по мере восстановления импорта рост курсов иностранных валют возобновится. Причем из-за низких цен на нефть разворот курсов может случиться раньше обычного. «В первом квартале 2026 года курс доллара может составить 85–90 руб./$»,— прогнозирует Алексей Михеев.

Виталий Гайдаев