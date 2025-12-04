Иллюзионисты побили трехлетний рекорд

Прокат фильмов в Петербурге в ноябре принес 446,7 млн рублей, что на 45,5% превысило показатели прошлого года, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Впервые за последние несколько месяцев цены на сеансы в городе поднялись до 477 рублей. Лидером проката стал фильм «Иллюзии обмана 3».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По России сборы в ноябре выросли на 37,7% и составили 6,2 млрд рублей, тогда как годом ранее этот показатель был около 4,5 млрд рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ По России сборы в ноябре выросли на 37,7% и составили 6,2 млрд рублей, тогда как годом ранее этот показатель был около 4,5 млрд рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По России сборы в ноябре выросли на 37,7% и составили 6,2 млрд рублей, тогда как годом ранее этот показатель был около 4,5 млрд рублей. В Петербурге показатели увеличились на 45,5% и достигли 446,7 млн рублей, для сравнения — выручка кинотеатров в 2024 году составила 306,9 млн рублей.

Цены в кинотеатрах Петербурга выросли на 14% — с 420 до 477 рублей. Для сравнения — в Москве цены достигли в среднем 643 рублей, хотя в октябре средняя стоимость киносеанса в столице была 576 рублей. Петербург находится на седьмом месте среди российских городов с самой высокой стоимостью билета в кино. В Казани, например, билет стоит на 17 рублей дороже.

Лидером проката в ноябре стала третья часть «Иллюзии обмана» (реж. Луи Летерье). Фильм собрал по России 1,375 млрд рублей, в Петербурге — 124,8 млн рублей при посещаемости 216,4 тыс. зрителей. По данным исследовательской компании Wanta Group, в стране триллер занял первое место в рейтинге интереса зрителей к кинокартине после премьеры, набрав 19,4 балла. Как пример, ожидание ребута «Простоквашино» (реж. Сарик Андреасян) аналитики оценивают в 24,1 балла.

Миллиардных сборов лента смогла достичь на 11-й день проката, причем в последний раз такие результаты удалось получить в марте 2022 года. Тогда фильм «Анчартед: На картах не значится» (реж. Рубен Флейшер) после ухода с рынка голливудских студий-мейджоров заработал 1,37 млрд рублей.

Второе место по сборам заняла сказка «Горыныч» (реж. Дмитрий Хонин), которая уже была в октябрьском топе популярных фильмов. Фильм заработал в Петербурге 47,8 млн рублей с 111,9 тыс. зрителей (по России — 845,9 млн рублей). Тройку замкнула семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась» (реж. Анатолий Колиев), большая часть сборов которой пришлась на первые недели ноября. Всего за месяц кинолента принесла 43,5 млн рублей и 99,5 тыс. зрителей, по стране — 753,4 млн рублей.

Стефания Барченкова