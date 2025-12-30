ЦБ обследует вложения в криптовалюты и кредитование криптокомпаний

Банк России (ЦБ) с января по май 2026 года проведет обследование вложений поднадзорных финансовых организаций в криптовалюты и объем кредитования компаний криптоиндустрии. Это необходимо для оценки масштабов вложений в криптоактивы, в том числе с целью хеджирования рисков. Кроме того, регулятор проанализирует кредитную деятельность в секторе криптовалют за период с четвертого квартала 2025 года по первый квартал 2026 года. Информацию разместили на сайте ЦБ.

Сроки предоставления данных установлены: за четвертый квартал 2025 года — не позднее 1 февраля 2026 года, за первый квартал 2026 года — до 1 мая 2026 года. Состав участников обследования будет уточнен позже. Ответственным за проведение мероприятий назначен департамент финансовой стабильности ЦБ.

С января по июнь 2026-го регулятор также обследует вложения физлиц в цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Сроки предоставления данных по этим направлениям — ежемесячно не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным.