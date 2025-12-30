Суд Карачаево-Черкесии отменил долги за электроэнергию на 232 млн рублей

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии удовлетворил иск прокуратуры республики. Суд признал незаконными начисления филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» за электроэнергию. Сумма составила свыше 232 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры КЧР.

Прокуратура провела проверку исполнения закона об электроснабжении. Филиал энергокомпании с января по март 2025 года начислил долги 6900 юрлицам и ИП. Потребители не потребляли столько энергии, сколько указали в счетах.

Прокурор подал иск в Арбитражный суд КЧР. Требования касались признания действий «Россетей» незаконными. Суд обязал компанию перерассчитать задолженность. Решение вступило в силу недавно.

«Россети Северный Кавказ» активно взыскивают долги. За январь–октябрь 2025 года компания отправила приставам документы на 3,8 млрд руб. Взыскали 597,6 млн руб. Основные должники — ЖКХ Дагестана с долгом 3,5 млрд руб.

В КЧР филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» через суды взыскал 79,9 млн руб. за 9 месяцев 2025 года. По 415 делам требования удовлетворили полностью. Ранее «Россети» озвучили планы на взыскание почти 4 млрд руб. долгов. Меры включают пени и отключения.

Станислав Маслаков