Акционеры «Эталон» решили не выплачивать дивиденды за 2024 год
Акционеры строительной группы «Эталон» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов по итогам общего собрания.
Последний раз компания выплачивала дивиденды в 2020 году в размере 9,39 руб. за акцию. В прошлом году «Эталон» получил чистый убыток по МСФО в размере 6,9 млрд руб. В том же году вице-президент по экономике и финансам группы Илья Косолапов заявил, что перерегистрация группы обеспечит техническую возможность для выплаты дивидендов всем акционерам.
В сентябре господин Косолапов сообщил, что компания планирует вернуться к вопросу о выплате дивидендов после выхода на чистую прибыль. По его словам, чистая прибыль станет положительной при установленной ЦБ ключевой ставке около 14% годовых.
Группа «Эталон» принадлежит нескольким крупным акционерам, главный из которых АФК «Система» с долей 48,8%. Акционерами группы также являются фонды Mubadala (6,3%), Kopernik (5%), Prosperity Capital (4,1%) и свободный рынок.