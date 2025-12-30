В ряде регионов Черноземья увеличат стоимость проезда в электричках с 1 января

С 1 января 2026 года в ряде регионов Черноземья увеличат стоимость проезда в пригородных поездах. Это следует из документов, опубликованных региональными властями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Воронежской области в 2026 году стоимость проезда в электричках увеличится с 29 руб. 20 коп. до 32 руб. 10 коп. за первые 10 км. За каждый последующий км цена вырастет с 2 руб. 92 коп. до 3 руб. 21 коп.

В Курской области стоимость поездки в электричках достигнет 2 руб. 92 коп. за каждый км против 2 руб. 52 коп. в 2025 году.

В Орловской области начнет действовать тариф в размере 3 руб. 48 коп. за один км, что на 14 коп. больше тарифа этого года (3 руб. 24 коп.).

В Белгородской области стоимость проезда пассажиров в пригородных поездах достигнет 27 руб. 7 коп. за 10 км. В 2025-м цена поездки составляла 25 руб. 40 коп.

Липецкие власти не объявили об изменении цен, но разместили документ, согласно которому установили новый экономически обоснованный тариф на услугу по перевозке пассажиров в пригородных сообщениях. В 2026 году он будет равен 112 руб. 10 коп. В прошлом году он равнялся 110,05 руб.

Тамбовские власти не сообщили об изменении стоимости проезда в электричках в 2026 году. При этом 1 февраля 2025-го ее увеличили на 10%: с 24,9 до 27,4 руб. за каждые 10 км.

Кабира Гасанова