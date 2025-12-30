В Белгороде открыли памятник жертвам обстрелов 30 декабря 2023 года

В Белгороде открыли мемориал в память о погибших при атаке ВСУ 30 декабря 2023 года, сообщила пресс-служба мэрии города. В результате обстрелов тогда погибли 25 человек, более 100 пострадали.

Фото: Официальный Telegram канал мэрии Белгорода

Памятник освятил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Мэр Белгорода Валентин Демидов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков возложили цветы к мемориалу.

Памятник высотой 5 м в виде ангела с ребенком в руках установлен в центре города. Крылья сложены в форме сердца. На одном из них скол, в котором установлена пульсирующая красная подсветка, имитирующая биение сердца. В обсуждении проекта участвовали родственники погибших.

Скульптор — член Московского союза художников Андрей Коробцов. Работа над памятником заняла четыре месяца, транспортировка из Москвы в Белгород — почти двое суток.