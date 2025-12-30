ФАС одобрила покупку «Росспиртпромом» 100% акций «Татспиртпрома»

Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку АО «Росспиртпром» 100% акций АО «Татспиртпром». Об этом сообщает пресс-служба татарстанской компании.

После приобретения сохранятся два юридических лица, каждый из которых будет продолжать деятельность в соответствии со своей специализацией. Головные офисы «Росспиртпрома» и «Татспиртпрома» останутся в Казани.

Как отмечают опрошенные «Ъ» эксперты, рыночная стоимость сделки могла составить 20–25 млрд руб. Она позволит создать вертикально интегрированную структуру с долей до 40–45% на рынке спирта.

Влас Северин