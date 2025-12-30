Жителей частных домов Улан-Удэ призвали перейти на печное отопление в праздники

Жителей частного сектора Улан-Удэ призвали не перегружать электросети во время праздников и по возможности переходить на печное отопление. Специалисты Бурятэнерго разработали меры по устранению возможных перегрузок, следует из сообщения мэрии города.

«Вероятность возникновения перегрузок в новогодние праздники возрастает»,— отметил председатель комитета городского хозяйства Дмитрий Федоров. Жителей предупредили, что «точно предсказать всплеск нагрузки в отдельных дачных товариществах крайне затруднительно».

На предприятиях ЖКХ будет круглосуточно дежурить руководство и заместители, чтобы «оперативно реагировать на любые чрезвычайные происшествия», добавили в комитете городского хозяйства.

По данным центра «Фобос», в ближайшие пять дней температура воздуха в Ула-Удэ составит от -9°C до -19°C днем и от -16°C до -26°C ночью.