В Майкопе арестовали подозреваемого в подготовке нападения на школу

Суд в Майкопе до 28 февраля арестовал гражданина одной из стран Центральной Азии. Его подозревают в подготовке теракта в школе Адыгеи. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов республики.

Уголовное дело возбуждено ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта).

О предотвращении теракта в школе заявили сегодня в ФСБ. Мужчину задержали возле учебного заведения, у него из машины изъяли бутылки с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации. На допросе задержанный признался, что хотел поджечь елку в школе.