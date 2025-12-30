«Живой журнал» переписывает правила

Для авторов «Живого журнала» начнут действовать новые правила. Платформа Livejournal ограничила возможности пользователей. Теперь, чтобы вести блог или оставлять под постами реакции, им придется соответствовать ряду требований. Как сообщает сам сервис, возможность создавать новые статьи и другой контент будет только у тех, кто «вносит более значимый вклад в жизнь платформы». Среди условий — подключение профессионального пакета стоимостью около 200 руб. в месяц или 2 тыс. руб. в год, а также привязка к аккаунту авторизации по «Сбер ID», не менее 500 очков так называемого социального капитала или регистрация в реестре блогеров Роскомнадзора.

Зачем нужны эти требования? И не оттолкнет ли это авторов? Основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак называет это попыткой сервиса сократить расходы: «Может быть, дела у них идут не так хорошо, поэтому им нужны такие меры для того, чтобы уменьшить деньги на модерацию сайта и, соответственно, получать от этого какой-то дополнительный заработок. Наравне с LiveJournal есть, например, VC, на котором тоже много статей выходит, при этом он платный. Там нет, правда, ограничений с точки зрения какого-то социального капитала. Я думаю, что ребята просто ищут свою бизнес-модель, которая им будет приносить большие деньги. При этом "Живой журнал" — это все-таки специфичная социальная сеть. Если бы я выбирал площадку с точки зрения текстовых постов, то остановился бы на Telegram и "Дзене". Последняя просто чуть более специфичная по аудитории, она там более возрастная. Кажется, что дни "Живого журнала" сочтены. Понятно, что людям больше интересно находиться в том же Telegram. Я как маркетолог, честно говоря, не очень представляю, как можно возродить платформу в нынешних условиях, но уж точно не с помощью таких мер. В свое время они не смогли подстроиться под реалии рынка и за годы растеряли аудиторию».

По мнению Livejournal, новые правила помогут избавить площадку от спама, троллинга, а также поддержать авторов в создании более вдумчивого контента, сохранив уникальную атмосферу платформы. Все ранее созданные тексты, как обещают, останутся без изменений. Однако IT-эксперт Филипп Кулин заметил, что нововведения работают не совсем гладко: «Еще где-то в нулевых довольно массово люди из российского сегмента ЖЖ вышли. Сейчас там довольно сложная система, мы с друзьями пробовали разобраться, как она устроена. Но непонятно, что и по какому принципу работает. Друзья рассказывают, что посты, которые раньше были закрыты, теперь можно посмотреть через VPN. При этом многие туда писали и пишут всякую ерунду. Так что, может быть, это связано именно с требованиями Роскомнадзора».

Десять лет назад ЖЖ ежемесячно читали десятки миллионов человек. По данным сервисов веб-аналитики, трафик сайта в октябре этого года снизился, достигнув 1,4 млн посещений, что на 800 тыс. меньше, чем в сентябре. Платформа потеряла большую часть аудитории, и в основном это молодежь, пояснил основатель рекламного агентства Impression Agency Александр Бликштейн: «Если оценивать на сегодняшний день состояние "Живого Журнала", то, думаю, самым ярким и правильным словом будет "стагнация".

Аудитория давным-давно не растет, но при этом там ламповая атмосфера, которая сохраняется уже много лет. ЖЖ имеет ряд своих фанатов, которые читают посты и любят их авторов.

Так, дизайнер Артемий Лебедев стал популярен во многом благодаря своим записям на этой площадке. Еще большое количество блогеров начинали свой путь именно оттуда. На сегодняшний день формат длинных текстов достаточно сильно устарел. Мы живем в эпоху быстрого контента, более того, видеоконтента. Поэтому, конечно, платформа не вписывается в современные реалии. Одна из ключевых ее проблем — это то, что она никак не ориентирована на молодежь».

«Живой журнал» был создан в 1999-м в Соединенных Штатах как сервис онлайн-дневников. Во времена популярности платформы свои блоги активно вели политики, бизнесмены, селебрити и обычные люди. Сейчас сервис входит в состав российского холдинга «Рамблер».

Анна Кулецкая